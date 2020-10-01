توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، أن تشهد البلاد ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة، فيما ستشهد المنطقة الوسطى تساقط امطار ابتداء من يوم الاثنين.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرارة وأمطار.. توقعات حالة الطقس في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.