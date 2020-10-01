قرار أمريكي صادم للحالمين بالهجرة.. الأسوأ منذ 41 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمها تقليص الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في البلاد إلى 15 ألف لاجئ، في أدنى مستوى منذ 41 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا".

وأوضحت أن "هذا الخفض في السنة المالية 2021، يحدد مستوى قياسيا منخفضا جديدا في تاريخ برنامج اللجوء الحديث".

كانت الإدارة قد قلصت العام الماضي سقف اللاجئين إلى 18 ألفا، لكنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي فيروس كورونا.

وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية.

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ويتعين على الرئيس بموجب القانون التشاور مع الكونجرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

ويتضمن الاقتراح حصصا محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وهونج كونج وكوبا وفنزويلا.

وتعهد جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفا سنويا إذا فاز.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أقل مستوى للحد الأقصى يجري وضعه منذ تطبيق برنامج اللاجئين العام 1980، وكان هذا الحد وصل في العام المالي السابق إلى 18 ألف شخص.

وقلص ترامب العدد في عام 2017، وهو أول عام له في المنصب، حيث تم السماح لنحو 53 ألف لاجئ بدخول الولايات المتحدة، وفقا لتقرير وزارة الأمن الداخلي مارس/آذار الماضي، إلى أن وصل لـ15 ألف شخص هذا العام.