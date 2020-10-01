القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرس الولايات المتحدة عدة خيارات لمعاقبة أنقرة، ربما يكون أشدها إيلاما نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية في تركيا، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد الاستفزازات التركية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط. حرب القوقاز.. "خدعة" أردوغان للمرتزقة وحصيلة القتلى تركيا تتودد وأوروبا تتوعد.. أردوغان بمصيدة العقوبات وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يستغل زيارته إلى اليونان هذا الأسبوع لدراسة مقترحات لنقل الأصول الأمريكية الرئيسية من قاعدة "إنجرليك" الجوية في تركيا إلى جزيرة كريت، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خيارات أمريكية لمعاقبة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.