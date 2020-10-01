اليوم الوطني الصيني.. 71 عاما من إعلان ماو "مؤسس الجمهورية"

تحتفل الصين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بعيدها الوطني، في ميدان "السلام السماوي" الشهير، الأكبر من حيث المساحة في العالم، كرمزية للكفاح الذي أتلى بيانه المؤسس الصيني ماو تسي تونج عام 1949.



ويعتبر هذا اليوم عيدا وطنيا تقام فيه احتفالات شعبية برعاية الحكومة في الساحات العامة بجميع أرجاء الصين، تستمر قرابة 7 أيام، يطلق عليه "الأسبوع الذهبي"، حيث تعطل فيها المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفعاليات الضخمة لإحياء ذكرى الشهداء الثوريين الذين ضحوا بحياتهم لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، لذلك يحمل هذا العيد قيمة عظيمة للشعب الصيني، حتى مع تغير الزمن لم ينسَ الناس جذورهم والقيم وراء تأسيس وطنهم.





مؤسس جمهورية الصين

لم يكن ماو تسي تونج زعيم الثورة الصينية ومؤسس جمهورية الصين الشعبية فحسب، بل كان أحد أقطاب الشيوعية في العالم.

ولد ماو في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 1893 في قرية شاوشان في إقليم هونان لوالد فلاح صارم بنى نفسه حتى أصبح تاجر حبوب.

كان ماو من صغره متمردا على تقاليد والده الصارمة، ففي حين أراده فلاحا رغب الابن في مزيد من التعليم.

وترك منزله في سن 13 عاما ليذهب إلى مدرسة ابتدائية في منطقة مجاورة، وفي عام 1911 وصل عاصمة الإقليم تشانجشا ليدخل مدرسة عليا.

بعد ذلك ذهب إلى بكين للدراسة في الجامعة، لكنه لم يكن يملك أموالا كافية فدرس منتسبا وعمل في مكتبة الجامعة 6 أشهر، وعاد إلى نشانجشا ليمتهن التدريس.

تزوج ماو بيانج كاي هوي ابنة معلمه التي أعدمها الحزب القومي (الكومنانج) عام 1930، لكنه منذ عام 1928 تعرف على فتاة صغيرة هي هو تسو تشن التي أنجب منها 5 أطفال حتى طلقها عام 1937، ثم تزوج الممثلة تشيانج تشينج التي كان لها دور رئيسي في الثورة الثقافية فيما بعد.





ما بين 1920 و1921 كان ماو ينظم الطلبة والتجار والعمال لمعارضة سيطرة اليابان على الامتياز الألماني في إقليم شاندونج، أحد شروط معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، الذي اعتبره إهانة للسيادة الصينية وولد مشاعر معاداة الإمبريالية لدى الناشطين في البلاد.

في عام 1921 كان ماو تسي تونج موفد إقليم هونان للاجتماع التأسيسي للحزب الشيوعي في شنغهاي.

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وعام 1923 طلبت الشيوعية الدولية (الكومنترن) من الشيوعيين الصينيين التحالف مع الحزب القومي (كومنتانج) بزعامة صن يات سن الذي كان يسعى للتخلص من ملاك الأراضي الكبار وتوحيد البلاد.

وفي عام 1924 انتقل ماو إلى شنغهاي كمسؤول للكومنتانج، وبعد عام عاد إلى هونان لينظم احتجاجات الفلاحين، من هنا بدأت أفكار ماو، التي عرفت في الأدبيات الشيوعية فيما بعد بالماوية والتي ترى أن الثورة لا يمكن قصر القيام بها على الطبقة العاملة بل يمكن ذلك بالفلاحين ـ وهو ما حققه عمليا.

الكفاح الصيني

وقاد ماو في عام 1927 مجموعة صغيرة من الفلاحين من إقليم هونان إلى إقليم جيانجزي الجبلي حيث كون مع أعضاء آخرين من الحزب الشيوعي حكومة على النمط السوفيتي وبدأوا في تكوين جيش فدائيين كان نواة الجيش الأحمر الذي هزم القوميين بعد 22 عاما ودحرهم إلى جزيرة تايوان.

عام 1937 غزت اليابان الصين وجدد القوميون والشيوعيون تحالفهم بتشجيع من القوى الجمهورية في البلاد ومن الكومنترن.

وفي تلك الفترة زادت قوات الجيش الأحمر لتصل إلى مليون عنصر، وبسط ماو سيطرة الشيوعيين لتصل إلى حوالي 100 مليون صيني.

بداية الجمهورية

بعد عام واحد من انسحاب اليابان، دخل الصينيون في حرب أهلية مجددا حسمت في عام 1949 بهزيمة القوميين.

وأصبح ماو تسي تونج رئيس الحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية الوليدة ورئيس اللجنة العسكرية التي تقود جيش التحرير الشعبي.

بدأ ماو ورفاقه في المكتب السياسي للحزب الشيوعي جهدا لإعادة بناء الصين عبر خطط تنمية وثروات بعد ثورات.





وعبر مبادرات وخطوات أنجز ماو الإصلاح الزراعي والتعاونيات الزراعية وبسط مظلة الخدمات الصحية وغيرها.

وبدأت الصين بخطتها الخمسية الأولى عام 1953 وتمكن القطاع الصناعي من تحقيق تقدم ملموس، خلال الفترة من 1953 إلى 1957.

وعلى مدار 71 عامًا قاد الحزب الشيوعى الشعب الصيني إلى شق طريق التنمية بالشكل الذى يتناسب مع الظروف الخاصة لطبيعة البلاد، ونجح فى تحقيق "المعجزتين": التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعى طويل الأجل.

كما نجحت بكين فى انتشال أكثر من 800 مليون شخص من براثن الفقر، وفى السنوات الأخيرة، تجاوز معدل مساهمة البلاد فى النمو الاقتصادى العالمى نسبة الـ30٪.

كما تجاوز معدل المساهمة فى الحد من الفقر العالمى 70٪، مما ساهم بشكل كبير فى استجابة المجتمع الدولى والتعامل مع الأزمة المالية الآسيوية والأزمة المالية العالمية، وجميع تلك الإنجازات للصين حقائق واضحة للجميع لا يمكن إنكارها.