شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يستقبل الرئيس المصري للتعزية بوفاة الأمير الراحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استقبل أمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري صباح اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق.

Advertisements حيث قام الرئيس المصري بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

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