شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في إيطاليا تقترب من 315 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 314 ألفا و861 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 35894 حالة. وتعافى 227 ألفا و704 أشخاص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس في إيطاليا.