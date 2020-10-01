السلطات الإسبانية تغلق العاصمة مدريد لاحتواء تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الحكومة الإسبانية، الأربعاء، إنها ستمنع سكان العاصمة مدريد، التي أصبحت بؤرة تفش لفيروس كورونا، من المغادرة إلا للضرورة بموجب قواعد جديدة لمكافحة تصاعد الإصابات بالوباء.



لكن السلطات المحلية لإقليم مدريد قالت إن القرار ليس له أساس قانوني.

وسجلت منطقة مدريد أكثر من ثلث الإصابات الجديدة بالفيروس على مستوى البلاد والتي بلغت 133604 خلال الأسبوعين الماضيين.

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وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا، في مؤتمر صحفي أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام "صحة مدريد هي صحة إسبانيا. مدريد لها خصوصية".

وقالت الحكومة إن العاصمة مدريد، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا للحدود أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

وسيسمح للسكان بعبور الحدود للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.

وتشمل الإجراءات الأخرى إغلاق المقاهي والمطاعم في الحادية عشرة مساء فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب. ولن يُسمح بتجمعات الجمهور بأكثر من ستة أفراد.

وإسبانيا من أكثر بلدان أوروبا الغربية تأثرا بالوباء. حيث بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس أكثر من 748 ألف حالة. فيما تجاوز مجموع الوفيات 31 ألفا.