شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأييد سعودي لمبادرات إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت المملكة العربية السعودية، عن تأييدها لمبادرات إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements

وذكر وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية. وجدّد القصبي تأكيد المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وتأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

وتناول مجلس الوزراء السعودي، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خصوصاً المملكة واليمن. وأشار المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجدداً حض الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة