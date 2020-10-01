الصين ترصد انخفاضاً في الإصابات الجديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 30 سبتمبر، انخفاضاً من 19 حالة في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة في بيان، إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 22 قبل يوم إلى 10 حالات، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85414 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.