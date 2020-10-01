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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السيسي يصل الكويت لتأدية واجب العزاء في وفاة الصباح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
واقيمت مراسم جنازة أمير الكويت، امس في مسجد بلال بن رباح الكبير، بعدما وصل جثمانه إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل جثمان الراحل الشيخ صباح الأحمد من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه، ثم تم نقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.
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