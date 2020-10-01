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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 6.31 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات من وزارة الصحة في الهند تسجيل 86821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 6.31 مليون بحلول صباح اليوم الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه الهند المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء الجائحة.
وقالت وزارة الصحة، إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ارتفعت 1181 ليصل الإجمالي إلى 98678.
وسمحت الهند يوم الأربعاء للولايات بفتح المدارس ودور السينما، وقالت ولاية ماهاراشترا وهي أغنى ولاية في البلاد ومقر المركز المالي مومباي إنها ستسمح أيضاً للمقاهي والمطاعم بالعمل بشكل كامل.
وأبلغت الهند عن أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود خلال الربع الأول حتى يونيو حيث أجبرت جائحة كوفيد-19 العديد من الشركات على الإغلاق كما أجبرت البلاد على فرض واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة للحيلولة دون انتشار الفيروس
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