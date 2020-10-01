دولة الإمارات تهنئ الصين باليوم الوطني الـ71

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأت دولة الإمارات، الخميس، بكين بمناسبة الذكرى الـ 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

كما بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

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وبدأت الصين، اليوم، إحياء احتفالات يومها الوطني الـ71، والذي يصادف مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، تزامناً مع قفزات اقتصادية واجتماعية وعلمية حققتها البلاد.

ومن بوابة تيان إنمين، أعلن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي-تونغ في الأول من أكتوبر 1949 قيام الجمهورية الشيوعية.

ويعتبر هذا اليوم عيدا وطنيا تقام فيه احتفالات شعبية برعاية الحكومة في الساحات العامة بجميع أرجاء الصين.

وتستمر الاحتفالات قرابة 7 أيام، ويطلق عليه "الأسبوع الذهبي"، حيث تعطل فيها المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفعاليات الضخمة لإحياء ذكرى ضحايا الثوار الذين فقدوا حياتهم لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.