شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الأزمات» بدبي: تشديد الرقابة عزز الالتزام بتدابير «كورونا» والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنها عملت على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كما عمدت اللجنة إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت. وتؤكد اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية

كانت هذه تفاصيل خبر «إدارة الأزمات» بدبي: تشديد الرقابة عزز الالتزام بتدابير «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.