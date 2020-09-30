التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2470 بكورونا.. نصفها في جهة “البيضاء”- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2470 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1303 حالة، من بينها 1031 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 232 حالة جديدة، منها 102 حالة بالصخيرات تمارة.

وبجهة درعة تافلالت، سجلت 169 حالة، منها 68 بالراشيدية.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 165 حالة، منها 125 بمراكش.

وبجهة الشرق، سجلت 160 حالة جديدة، منها 77 حالة بوجدة.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 124 حالة جديدة، منها 44 حالة ببني ملال.

وبجهة سوس ماسة سجلت 113 حالة جديدة، منها 74 بأكادير.

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وبجهة الشمال سجلت 79 حالة جديدة، وبجهة فاس مكناس، سجلت 56 حالة جديدة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 7 حالات جديدة، وسجلت بجهة العيون الساقية الحمراء 17 حالة، ثم 45 بجهة كلميم واد نون.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2462 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 123653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 340,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 91932 حالة، بمعدل تعاف يناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.