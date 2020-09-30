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العدد 3203- 1 شتنبر

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العدد 3203- 1 شتنبر

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الملك معزيا بوفاة أمير الكويت: نبأ فجيعة ورحيل لأحد القادة الحكماء الذي لم يتأخر عن دعم بلده الثاني المغرب

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بعد ثمان سنوات من الخدمات .. المغرب يعلن انتهاء مهمة المستشفى الطبي الجراحي الميداني بمخيم الزعتري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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