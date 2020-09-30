مناظرة “باردة” بين ترامب وبايدن استعدادا لانتخابات نونبر

في إطار تغطيته المستمرة للانتخابات الأمريكية 2020، يقدم موقع “اليوم 24” تقريره حول المناظرة الأولى لهذه الاستحقاقات، التي جمعت بين الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، التي جرت أطوارها في ولاية أوهايو، أحد الولايات المتأرجحة، التي يعول عليها المرشحان لحسم نتائج الانتخابات، والتي وصل عدد مندوبيها في المجمع الانتخابي 18 عضوا.

انتخابات المحكمة العليا وقانون الرعاية الصحية يُفشلان الحوار بين ترامب وبايدن

شهدت ولاية أوهايو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أولى المناظرات في الاستحقاقات الأمريكية بين المرشحين للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض 2020، دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، التي كانت أولى النقاط المثارة خلالها، كانت انتخابات المحكمة العليا، محط الجدل بين الجمهوريين، والديمقراطيين، فترامب، يرشح القاضية، آمي كوني باريت، لخلافة زميلتها، روث بادر غينسبورغ، المتوفية قبل أسبوعين، هذا الترشيح، الذي عارضه بايدن، وقال إنه من المفترض انتظار انتهاء الإنتخابات الرئاسية، وإعطاء الحق للشعب الأمريكي في اختيار رئيس المحكمة العليا بطريقة ديمقراطية.

المناظرة، التي بدأت بفوضى الحوار، نهجها الرئيس الحالي ترامب، بمقاطعته لبايدن في أكثر مرة، دفعت المحاور، الصحافي، كريس ولاس، إلى التدخل في أكثر من مرة لإعادة اللقاء إلى طريقه الصحيح، بمنح كل مرشح وقته، وحقه في الحديث، وذلك ضمن المحاور الستة المسطرة كبرنامج للمناضرة، التي حاول، من خلالها، ترامب الدفاع عن سياسته، وحصيلته خلال 4 سنوات الماضية، من بينها قانون الرعاية الصحية “أوباما كير”، الذي جاء به الرئيس باراك أوباما، وتعهد هو في انتخابات 2016 بإلغائه.

ودافع ترامب عن المسودة، التي قدمها لإلغاء أوباما كير، وقال إنه في حالة ما إذا كان الديمقراطيون في الحكم لمات مليون أمريكي بسبب كورونا، “لأن إدارة برنامج أوباما كير للرعاية الصحية كارثة”، الأمر الذي عارضه بايدن بحدة، معتبرا أنه على الجمهوريين أن يأتوا بالبديل للقانون، لأن إلغاءه بدون بديل رغبة في حرمان المحتاجين من المساعدة.

والمجال الطبي كان موضوع احتدام النقاش بين المرشحين الرئاسيين، اللذين دافع كل واحد منهما من موقعه على برنامجه الانتخابي، والقرارات، التي يمكن اتخاذها في حال ما إذا فاز في الانتخابات، إذ قال ترامب إنه خفض أسعار الأدوية بنسبة 80 في المائة، وسمح لحكام الولايات بالحصول على الدواء من الدول بأسعار منخفضة جدا، فرد عليه بايدن بأنه يتحدث عن “أحلام لم تتحقق”.

فيروس كورونا

موضوع في غاية الأهمية، أيضا، تطرقت إليه المناظرة الأولى بين المرشحين لانتخابات أمريكا، وهو موضوع كوفيد-19، باعتبار أمريكا من بين دول العالم الأكثر تضررا من الفيروس، بـ7 ملايين إصابة و200 ألف قتيل.

واتهم المرشح الديمقراطي بايدن الرئيس ترامب بالتماطل في مواجهة الفيروس القادم من ووهان، وقال: “الرئيس لم تكن له أية خطة لمواجهة فيروس كورونا، رغم أنه كان يعلم، منذ شهر فبراير بأنه مرض فتاك، وتجاهل الأزمة، وعوض مواجهتها لم يطرح أية خطة ولم يخبرنا ماذا يجب فعله، وكان لا بد من تقديم الرعاية لمن يحتاجها، ولكنه اختفى في القاعات، وفي ملاعب الغولف، ولم يقم بدوره كرئيس للبلاد”.

ترامب دافع عن خطته في مواجهة فيروس كورونا، وقال إنه “ضحى باقتصاد البلاد بإغلاقه الحدود لمدة شهرين، وإذا لم تكن الخطة، التي نهجها ناجعة لتوفي الملايين من الأشخاص، بسبب الفيروس عوض مائتي ألف، التي تم إحصاؤها، كما أن أمريكا أعلنت عن الوفيات الحقيقية بسبب الفيروس، على عكس عدد كبير من الدول، وأمريكا على مقربة من الحصول على اللقاح”.

وأعلن ترامب أن الجيش من سيتولى مهمة توزيع اللقاح على الأمريكيين، كما أن البلاد كانت سباقة للحصول على الأدوية، والمعدات، والألبسة، والكمامات الخاصة بمواجهة الفيروس في المستشفيات، ومن يرى غير ذلك، حسب قوله، فإنه ينهج نفس سياسة الإعلام الكاذب، الذي يلمع صورة الديمقراطيين على حساب الجمهوريين.

بايدن، بدوره، دافع عن وجهة نظره، وقال إنه يشكك في اللقاح، الذي أُعلن عنه، مؤكدا أنه لن يمكن تحقيق هذا الأمر قبل منتصف العام المقبل، خصوصا أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تمثل 20 في المائة، منها حول العالم، وترامب لا يملك خطة لمواجهة الفيروس، لأنه لا يهتم بالشعب الأمريكي، وأصر على فتح الاقتصاد على الرغم من انتشار جائحة كورونا”.

ضرائب ترامب وسود أمريكا Advertisements حاول المرشح الديمقراطي بايدن اتهام ترامب، خلال المناظرة نفسها، باستغلال مكانته السياسية، لتتهرب الضريبي، مؤكدا أنه دفع خلال 10 سنوات مبلغ 750 دولارا للضرائب، وهو مبلغ جد هزيل، مقارنة مع أعماله الاقتصادية، واستثمارته داخل البلاد، هذه الاتهامات، التي حاول ترامب، بطريقة عنيفة، الرد عليها، ونفيها، مؤكدا أنه دفع الملايين من الدولارات للضرائب، خلال سنوات، دون أن يكشف عن المبلغ بالتدقيق. وبايدن قال إن ترامب كيّف قانون الضرائب لصالحه، مقدما وعده، في حالة ما فاز في الانتخابات الأمريكية، بإلغاء قانون الاستقطاعات الضريبية، الأمر الذي رد عليه الرئيس بـ”حققنا أرقاما قياسية في مجال الاقتصاد، وبايدن يريد إغلاق الولايات المتحدة لمواجهة كورونا”. ومن محور الضرائب انتقل النقاش بين المرشحين الرئاسيين الأمريكيين إلى القضية العرقية، خصوصا أن أمريكا شهدت، في الأشهر الأخيرة، احتجاجات للسود، بسبب العنصرية، التي تفجرت بعد مقتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي.

وقال بايدن إن معظم ضحايا كورونا من الأفارقة الأمريكيين”، مشيرا إلى “ظلم ممنهج في تطبيق القانون”، وأضاف أنه “في الحقيقة هناك عنصرية في الولايات المتحدة، وعلى الأمريكيين معرفة ذلك، والشرطة تحتاج إلى زيادة التمويل، لكي تحسن من تعاملها مع المخاطر المجتمعية”. أما الرئيس ترامب، فقال إن “الاحتجاجات العرقية لم تكن سلمية، والعنف طال رجال الشرطة”، متهما بايدن “بالتعامل مع الأمريكيين الأفارقة بأسوأ ما يمكن، وأنه أطلق عليهم تعبير “مفترسي عظام”. وتناول ترامب جهود إدارته في التعامل مع الاحتجاحات العرقية، وفقا للقانون، متهما “الديمقراطيين، واليسار الراديكالي بقيادة الاحتجاجات العرقية في البلاد”، معتبرًا بايدن “دمية في يد اليسار الراديكالي”. وقال ترامب: “لا يوجد أي رئيس أمريكي قدم مثلما قدمت، ولا توجد أية إدارة أنجزت كما أنجزت”، الأمر الذي رد عليه بادين بـ”ترامب جعل أمريكا أكثر انقساما، وضعفا، وفقرا، إذ ازدادت ثروات أصحاب المليارات”.