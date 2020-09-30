بعد الجدل.. نعمان لحلو يتخلى عن حصته من الدعم ويطالب بتحويلها إلى صندوق كورونا

أعلن الفنان نعمان لحلو تخليه عن حصته من دعم وزارة الثقافة، طالبا من هذه الأخيرة تحويلها إلى صندوق كورونا، وموضحا أنه سيتوقف عن الإنتاج الفني.

ودون نعمان لحلو، اليوم الأربعاء، على فايسبوك:”اتخذتُ قراري بتوقيف عملية الإنتاج، وامتناعي عن الاستفادة من الدعم، مطالبا الوزارة بأن تحول المنحة المخصصة لمشروعي الفني إن هي شاءت إلى صندوق كوفيد 19″ .

واعتبر لحلو أن دعم المغاربة يغنيه عن أي دعم مادي، وأضاف: “تعاقدنا منذ عقود على الوصال الفني والإنساني على أساس الوضوح والشفافية… ولأن الموقف يستدعي المصارحة، فإني التزاما بذات المبدأ، ووفاء لما تقاسمناه من مصداقية، وحرصا على الإبقاء على محبة المغاربة، ودعمهم، الذي يغنيني عن كل أنواع الدعم المادية، والعينية، أعلن من خلالكم للرأي العام ما يلي:” لقد امتنعت عن أخذ الدعم مع توقيف تنفيذ الإنتاج لأعمالي الفنية في الوقت الراهن”.

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وأكد لحلو أنه تنازل عن حصته، على الرغم من وعيه بـ”أن دعم الدول للمشاريع الثقافية، والرياضية، والفنية مقاربة تتسم بالعمومية على المستوى العالمي، ورغم أن مِنَح هذا النوع من الشراكات في الانتاج تذهب افتراضا لدعم الانتاج، ورغم أنني أشتغل في إطار ممأسس يحقق الشفافية الضريبية ويضمن العيش لمجموعة من الأسر، وتفاديا لأية حساسيات قد تصدر من بعض الزملاء الفنانين، الذين لم يستفيدوا هاته السنة”.

وأكد نعمان أن اتخاذه للقرار جاء من منطلق احترامه للمغاربة، وزاد في التدوينة نفسها:”إلا أن احترامي للمغاربة وارتقائي بهم ومن أجلهم، وكذا حرصي على عدم التموقع في مناطق مشبوهة، وحتى لا يكون هنالك أي سوء تقدير، أو فهم، أو تأويل، اتخذتُ قراري بتوقيف عملية الإنتاج وامتناعي عن الاستفادة، مطالبا الوزارة بأن تحول المنحة المخصصة لمشروعي الفني إن هي شاءت إلى صندوق كوفيد 19″.

وكان نعمان لحلو من بين الفنانين، الذين ترددت أسماؤهم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند احتجاجهم حول استفادة فنانين من مبالغ مهمة، في وقت يعاني فيه مواطنون كثر نتيجة تأثير الجائحة.