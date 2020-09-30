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اليمن.. محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 30 سبتمبر 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، لوكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عمه "والد زوجته".

 

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ونقل المحافظ تعازيه الشخصية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة للوكيل الأستاذ عصام الكثيري ولأسرة وذوي الفقيد، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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