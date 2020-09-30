شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، لوكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عمه "والد زوجته".

Advertisements ونقل المحافظ تعازيه الشخصية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة للوكيل الأستاذ عصام الكثيري ولأسرة وذوي الفقيد، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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