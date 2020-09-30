 البحسني يعزي أسرة وذوي العقيد أحمد عبود حسن القرزي 

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة، لأسرة وذوي المغفور له بإذن الله تعالى العقيد أحمد عبود حسن القرزي، بعد معاناة مع المرض.



وأعرب محافظ حضرموت عن خسارة المحافظة والوطن لأحد كوادره الذين عملوا في السلك العسكري والأمني، وكان لهم دور بارز في تأسيس النخبة الحضرمية، وتحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية،

مشيدا بمناقب الفقيد العقيد أحمد عبود القرزي، في خدمة الوطن منذ التحاقه بالسلك العسكري في صفوف القوات المسلحة في منتصف السبعينيات، ثم التحاقه بالأمن العام بوظيفة إداري في عام ١٩٨٧، وانتقاله لدائرة الكادر بمحافظة المهرة، والتحاقه عقب ذلك بكلية الشرطة بعدن في العام ١٩٩٠م، متخرجا منها برتبة ملازم ثان وبدرجة امتياز ، متنقلا في عمله، ضابطا في البحث الجنائي بأمن صنعاء وحضرموت، وفي عدد من مديريات حضرموت (ساه - تريم - الشحر - غيل بن يمين) كنائب لمدير الأمن، إضافة إلى عمله في إدارة البحث الجنائي حتى عام 2014م.

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وأثنى المحافظ البحسني على دور الفقيد ومساهمته في تشكيل النخبة الحضرمية، حيث كلف بمهمة ركن استطلاع للواء حضرموت، وأسهم مع زملائه في قوات النخبة الحضرمية في عملية تحرير المكلا وساحل حضرموت، من فلول الإرهاب، وآخر منصب شغله رحمه الله، نائب لمدير أمن مديرية الشحر ومسؤولاً لإدارة البحث في المديرية.

وتقدم المحافظ بالتعازي لآل القرزي كافة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.