محافظ حضرموت ينعي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل 

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

نعي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بعد حياة حافة بالعطاء في خدمة شعبه ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وأكد المحافظ البحسني خسارة الأمتين العربية والإسلامية برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وفقدانها زعيمًا عربيا أصيلا كانت له بصمات واضحة في نهضة وحل قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز تماسكها، والمساهمة في لم شمل العرب، إلى جانب دوره في دعم بلادنا خصوصا خلال الأزمة الحالية، والعمل على مواصلة توطيد جسور المحبة والعلاقة التاريخية المتميزة بين أبناء حضرموت والشعب الكويتي الشقيق.

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ونقل محافظ حضرموت بإسمه شخصيا ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أصدق التعازي والمواساة الى الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق بوفاة سمو الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.