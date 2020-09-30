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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الامارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل غداً والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح "رحمه الله"، غداً بعد صلاة العصر في جميع مساجد الدولة.
وكان قد أدى، إلى جانب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. صلاة الجنازة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.
كما أدى صلاة الجنازة عدد من الشيوخ والأمراء من عائلة الفقيد ووفود من الدول العربية والإسلامية. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه
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