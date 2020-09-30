شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن : الشعب لن يقف مكتوف الأيدى لو رفض ترامب التنحي والان نبدء بالتفاصيل
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الأربعاء إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر الرئيس دونالد ترامب الانتخابات ورفض التنحي، وذلك غداة رفض ترامب مرة أخرى الإفصاح عما إذا كان سيقبل نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف بايدن خلال تجمع انتخابي بولاية أوهايو "الرئيس سيتنحى. الشعب الأمريكي لن يدعم ذلك (رفض التنحي). لن تؤيد أي وكالة حدوثه".
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