شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على الارهابي" الكوماندر تورا بورا" والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن نجاحها في القضاء على أحد عناصر تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كراتشي الجنوبية.
وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي مظهر مشواني أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات الإرهابي "سعيد حاجي صاحب"، وتمت مداهمة المذكور والقضاء عليه خلال تبادل إطلاق النار.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة المذكور كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.
وأكد أن سعيد حاجي صاحب المعروف أيضاً باسم " الكوماندر تورا بورا" كان من الإرهابيين المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في مدينة كراتشي، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصفية، وشن هجمات وتفجيرات على قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية.
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