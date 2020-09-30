شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد عدم فاعلية عقار لكورونا روج له ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وتؤكد الدراسة إلى حد كبير نتائج تجربة سريرية أجريت في يونيو وأظهرت أن هيدروكسي كلوروكين كان غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا المستجد.
وبدأ ترامب في دعم هيدروكسي كلوروكين في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء وقال للصحفيين في مايو إنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19. ووجدت الدراسات أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تؤكد عدم فاعلية عقار لكورونا روج له ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.