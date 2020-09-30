شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد عدم فاعلية عقار لكورونا روج له ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت نتائج تجارب‭‭ ‬‬سريرية اليوم الأربعاء أن عقار الملاريا الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوقاية من مرض كوفيد-19 لم يُظهر أي فائدة مقابل الدواء الوهمي في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتؤكد الدراسة إلى حد كبير نتائج تجربة سريرية أجريت في يونيو وأظهرت أن هيدروكسي كلوروكين كان غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا المستجد.

وبدأ ترامب في دعم هيدروكسي كلوروكين في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء وقال للصحفيين في مايو إنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19. ووجدت الدراسات أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية.