شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: نحتاج 35 مليار دولار لتوفير "لقاح كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن الوقت حان لأن تبدأ البلدان في استخدام أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 للمساعدة في تمويل خطة (كوفاكس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتوفير لقاح مضاد للمرض عالميا.

وتلقى برنامج (آكت أكسيليريتور) ومرفق كوفاكس، الذي هو جزء منه، حتى الآن ثلاثة مليارات دولار لكنهما يحتاجان إلى 35 مليار دولار أخرى. ويهدف البرنامج إلى تقديم ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية العام المقبل و245 مليون علاج و500 مليون اختبار.

وقال جوتيريش خلال فعالية رفيعة المستوى للأمم المتحدة عبر الإنترنت "يوفر برنامج آكت أكسيليريتور الطريقة الوحيدة الآمنة والموثوقة لإعادة فتح الاقتصاد العالمي بأسرع ما يمكن. ولن يفتح جهد توفير اللقاح داخل عدد من البلدان الأبواب أمام الاقتصاد العالمي ويعيد سبل العيش".