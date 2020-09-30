ايران: لن نسمح بتحويل مناطق مجاورة لنا الى مراكز لتهديد امننا القومي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده لن تسمح مطلقا في أن تحول الجماعات الإرهابية مناطق مجاورة لإيران إلى مراكز لتهديد الأمن القومي الإيراني.
وأضاف، ان "نقل الصراع إلى القوقاز سيجر المنطقة إلى كارثة أكبر بكثير من النزاع في قره باغ".
وجاءت تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية، تعليقا على أنباء حول نقل مقاتلين من شمال سوريا ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني وبيجاك للقتال في قره باغ.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء حول قيام تركيا بنقل مقاتلين من المعارضة السورية للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني، فيما أدعت وسائل إعلام أخرى، أن أرمينيا أشركت مقاتلين من حزب العمال الكردستاني إلى جانب قواتها في قره باغ.
واندلعت صباح الأحد الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.
وقالت أذربيجان، إن "القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين".
من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.
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