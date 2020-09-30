عمومية الفروسية تجدد الثقة بالرئيس حيدر الجميلي

رياضة 2020-09-30 | 18:39 384 مشاهدة

اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للفروسية، بمقر الاتحاد اليوم الاربعاء. وشهد الاجتماع حضور جميع اعضاء الهيئة العامة، الذين صوتوا بالاجماع على تجديد الثقة برئيس الاتحاد حيدر الجميلي. وتم خلال الاجتماع ايضاً التصويت على التقرير المالي السنوي بالاضافة الى المنهاج السنوي للاتحاد.



وبدأ اتحاد الفروسية نشاطه منذ خمسة اسابيع باقامة مباريات ومنافسات مختلفة اسبوعياً. وبدأ اتحاد الفروسية نشاطه منذ خمسة اسابيع باقامة مباريات ومنافسات مختلفة اسبوعياً. وسيوقف الاتحاد نشاطاته مؤقتاً على ان يتم استئنافها بعد انتهاء مراسيم الزيارة اربعينية الامام الحسين (ع). » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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