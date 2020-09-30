وعبر عن شعوره بالفخر كونه عراقيًا، ولم يخجل يوما من نشأته، التي سيطرت عليها المشقة، إلا أن تلك المشاق جعلته يكتسب خبرة كبيرة في الحياة ورؤية فنية واضحة لمشزاره والحفاظ على تراثه، وقال ذلك خلال حواره مع مجلة "فوغ" العالمية.
ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.
وقال كاظم الساهر: "لقد نشأت في بيئة مليئة بالكثير من القيم، مثل الاعتماد على النفس واحترام الآخرين"، وأضاف: "حملت اسم العراق عن طريق صوتي إلى جميع أنحاء العالم، راسما وبارزا الصورة الجميلة لها، وبالتالي يتيقن العالم أن العراق لا يستحق الحرب والدمار".
كانت هذه تفاصيل خبر كما لم تروه من قبل.. كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة 'فوغ' وهذه ابرز تصريحاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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