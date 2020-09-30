كما لم تروه من قبل.. كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة 'فوغ' وهذه ابرز تصريحاته

وكشف القيصر كاظم الساهر خلال تصريحاته عن حياته قبل دخوله المجال الفني، والمحطات الصعبة التي مر بها حتى يصل لتلك المكانة التي يحتلها حاليا وسط باقي نجوم الوطن العربي.

وعبر عن شعوره بالفخر كونه عراقيًا، ولم يخجل يوما من نشأته، التي سيطرت عليها المشقة، إلا أن تلك المشاق جعلته يكتسب خبرة كبيرة في الحياة ورؤية فنية واضحة لمشزاره والحفاظ على تراثه، وقال ذلك خلال حواره مع مجلة "فوغ" العالمية.



ويفتح قيصر الأغنية العربية، الذي يعدّ بمثابة سفير لوطنه العراق، قلبه ليتحدث بصراحة عن مشواره الناجح ويسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.

وقال كاظم الساهر: "لقد نشأت في بيئة مليئة بالكثير من القيم، مثل الاعتماد على النفس واحترام الآخرين"، وأضاف: "حملت اسم العراق عن طريق صوتي إلى جميع أنحاء العالم، راسما وبارزا الصورة الجميلة لها، وبالتالي يتيقن العالم أن العراق لا يستحق الحرب والدمار".