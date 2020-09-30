الزراعة: الخطة المعدة للارواء بلغت خمسة ملايين دونم

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن بلوغ الخطة المعدة للارواء خمسة ملايين دونم.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم إقرار الخطة الزراعية الشتوية ٢٠٢٠-٢٠٢١". وأضافت أن "الخطة المعدة للارواء قد بلغت خمسة ملايين دونم".

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