الداخلية تعلن اعتقال اربعة 'دواعش' في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة "دواعش" في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمتابعة واشراف من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على (٤) إرهابيين من عناصر داعش في محافظة نينوى مطلوبين للقضاء وفق المادة (٤) إرهاب".

وأضافت أن "العملية جاءت على خلفية معلومات ومتابعات استخباراتية دقيقة، اثمرت عن إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من المحافظة"، مشيرة الى أن "الارهابيين اعترفوا بانتمائهم لفرق وألوية تنظيم داعش الإرهابي، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة التنظيم على المحافظة".