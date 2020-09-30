الكاظمي: الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة مصلحتها أن يكون العراق ضعيفاً

اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة مصلحتها أن يكون العراق دولة ضعيفة.
واضاف :"قبلنا بمهام رئاسة الحكومة، فقط لإنقاذ مايمكن إنقاذه، لكي يستعيد العراق جزءا من عافيته".
واكد الكاظمي، ان "الظروف الاقتصادية الصعبة وسوء الإدارة في العراق التي اعتمدت على النفط، وانهيار أسعاره ووباء كورونا والتحديات الأمنية، كلها تحديات على هذه الحكومة العمل على تذليلها".
ولفت الى انه "أصبح واضحا جدا أن الهدف من الهجمات على البعثات الدبلوماسية هو إضعاف الحكومةبالدرجة الاولى ومنعها من التركيز على التحديات الأساسية التي يواجهها البلد، وكذلك لعزل العراق عن المجتمع الدولي، لكي تعبث الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة بالبلد عن طريق أبواب الفساد".
وبين ان "الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة مصلحتها أن يكون العراق دولة ضعيفة وفاشلة، لكي يستمروا بامتصاص خيرات وموارد البلد".
واوضح الكاظمي، ان "أمن البعثات الدبلوماسية هو واجب الحكومة،وواجبنا حمايتها وهو حق طبيعي، وقمنا بإجراءات حمايتها وسنستمر ونتحدى الجماعات المنفلتة وغير المنضبطة"، مبينا:" نعمل بكل جد على إعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية".
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