التربية تشكل لجنة لإيجاد آلية تنفيذ التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة مختصة لايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد.



وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الوزارة شكلت لجنة مختصة، لمناقشة وإيجاد آلية مناسبة يمكن من خلالها اعتماد التعليم المدمج خلال العام الدراسي الجديد"، مبيناً أن "الوزارة تدرك جيدا أن هناك نقصاً في عدد أبنية المدارس والكوادر التدريسية، فضلا عن وجود اكتظاظ في اعداد الطلبة والتلاميذ داخل الصفوف".

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وأضاف أن "المراحل الأولية بحاجة لدرس تفاعلي بين المعلم والتلميذ في كتابة ورسم ونطق وتهجي الحروف، إضافة إلى المراحل المتوسطة والاعدادية فهناك معادلات كيميائية، ومعلومات فيزيائية، وتجارب، ومعادلات رياضية، كل هذه الامور هي بحاجة الى أن تكون هناك دراسة داخل الصفوف، فضلا عن التعليم الالكتروني".

وأشار إلى أن "هنالك تعاوناً مع وزارة الصحة، وهيئة الحشد الشعبي، ومع الكثير من الوزارات الساندة، لتهيئة الأجواء المناسبة والمحافظة على سلامة التلاميذ والكوادر التدريسية".