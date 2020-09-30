المرور العامة تعلن تسجيل نحو 70 ألف مخالفة مرورية في أيلول

اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن تسجيل نحو 70 ألف مخالفة مرورية في شهر أيلول الحالي.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 69242 مخالفة مرورية في شهر ايلول الحالي". وأضافت أنها "اصدرت 12518 سنوية للعجلات خلال الشهر ذاته".

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