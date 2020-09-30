الإمارات تقيم صلاة الغائب على فقيد الكويت

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فقد وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غدًا الخميس، بعد صلاة العصر في جميع مساجد الإمارات.

والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.



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وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.

والشيخ صباح، هو الأمير الـ15 للكويت التي تحكمها أسرته منذ 250 سنة، تمكن خلال فترة حكمه من مساعدة بلاده على تخطي تبعات غزو العراق، وانهيار الأسواق العالمية.

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.