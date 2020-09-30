لمدة شهر وغرامة مالية.. إسرائيل تعاقب "فلويد فلسطين"

قضت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، بسجن الفلسطيني خيري حنون الملقب بـ"فلويد الضفة"، لمدة شهر ودفع غرامة مالية.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مقتضب تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن محكمة إسرائيلية "أصدرت حكما بحق الأسير خيري حنون من طولكرم بالسّجن لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة ألف شيكل (ما يعادل نحو 300 دولار أمريكي)".



وصدر الحكم عن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الستيني حنون من منزله في محافظة طولكرم شمالي الضفة.

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وخلال احتجاجات في منطقة شوفة شمال الضفة، مطلع الشهر الجاري، قام جنديا إسرائيليا بإلقاء خيري حنون، أرضا، وجثا بركبته على رقبته وشل حركته، في مشهد أثار ردود فعل غاضبة في الأراضي الفلسطينية.





ويبدو أن خيري حنون الذي كان يحمل علما فلسطينيا لامست يده جنديا إسرائيليا وهو يحاول انتزاع العلم من يده، فألقاه الجندي أرضا ممسكا به من رقبته ومحاولا تثبيته حتى شل حركته.

وفي هذا الوقت كان الجنود يصرخون على الصحفيين بالعبرية: " أحوراه..أحوراه" أي "إلى الوراء" وهم يشهرون أسلحتهم تجاه المتظاهرين.



وشبّه الفلسطينيون ما حدث لخيري حنون بما حدث للأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الذي قتل في 25 مايو/أيار بعدما جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته لعدة دقائق في مينيابوليس، وأدى ذلك لاندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة.

