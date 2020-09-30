بالفيديو.. بكاء مذيع كويتي لحظة دفن أمير الإنسانية

لم يتمالك مذيع التلفزيون الكويتي نفسه لحظة دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وامتزجت كلماته بالدموع.



لحظات مؤثرة هيمنت فيها الدموع على الموقف المهيب، فاختنقت الأحرف في مخارجها، وتركت المجال لمسحة من الحزن العميق المخيم على جميع الكويتيين.



وقبل المذيع الكويتي، بكى الإمام عند الصلاة على جنازة الأمير الراحل في مسجد بلال بن رباح، واهتزت قلوب الكويتيين، والتحفت البلاد بسواد الحزن وهي تواري جثمان أميرها الذي وافته المنية في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب صلاة العصر والجنازة، نقل جثمان أمير الإنسانية ليوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات حيث يرقد الأمراء السابقين.

وصلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على جثمان الأمير الراحل، بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.





وامتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة في ظل القيود التي تفرضها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، اقتصر حضور مراسم دفن جثمان الأمير على أقربائه فقط وعدد محدود من المسؤولين.

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وأدى جمع ضم عددا من المسؤولين في الكويت وضيوف عرب صلاة الجنازة على روح الأمير الراحل في مسجد جامع بلال بن رباح بالعاصمة الكويت والتي توجه إليها موكب الجثمان فور وصوله إلى المطار.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل جثمان الأمير الراحل إلى المطار الأميري في الكويت قادما من الولايات المتحدة، مغطى بعلم الكويت، واستقبله أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، دعت أئمة البلاد وعموم المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء في جميع المساجد.



وتوفي أمير الكويت الراحل أمس عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وفور إعلان الوفاة سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.

والشيخ صباح، هو الأمير الـ15 للكويت التي تحكمها أسرته منذ 250 سنة، تمكن خلال فترة حكمه من مساعدة بلاده على تخطي تبعات غزو العراق، وانهيار الأسواق العالمية.

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.