أمير الكويت الراحل.. صلاة الغائب بمكة والمدينة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ووفق وكالة الأنباء السعودية، وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الغائب بعد صلاة العشاء اليوم، بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.



وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية دعت أئمة البلاد وعموم المواطنين والمقيمين، لأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل بعد صلاة المغرب اليوم في جميع المساجد.



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والأربعاء، وارت الكويت جثمان الأمير الراحل الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.



وفور إعلان الوفاة، سارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة، معبرين عن مسيرة حافلة للأمير الراحل في العمل الإنساني والسياسي.



والشيخ صباح، هو الأمير الـ15 للكويت التي تحكمها أسرته منذ 250 سنة، تمكن خلال فترة حكمه من مساعدة بلاده على تخطي تبعات غزو العراق، وانهيار الأسواق العالمية.



وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.

