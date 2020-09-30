أرمينيا: مقاتلتان تركيتان شنتا غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أرمينيا أكدت قيام مقاتلتين تركيتين بشن غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت.

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أذربيجان نقلت للقوات الجوية التركية التحكم الجوى بالعملية الهجومية ضد قره باغ