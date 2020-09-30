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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرمينيا: مقاتلتان تركيتان شنتا غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أرمينيا أكدت قيام مقاتلتين تركيتين بشن غارات على مواقع مدنية فى منطقة هادورت.
وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون أوفانيسيان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أذربيجان نقلت للقوات الجوية التركية التحكم الجوى بالعملية الهجومية ضد قره باغ
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