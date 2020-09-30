شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 1186 حالة شفاء من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 105,615 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، عن تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى رصد 1186 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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