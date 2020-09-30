"خيرية الشارقة" تسير المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية للسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سيرت جمعية الشارقة الخيرية المرحلة الثانية من حملتها الإغاثية إلى السودان تحت شعار " من شارقة الخير إلى سودان الوفاء " بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم لإغاثة متضرري السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وخلفت العديد من الخسائر في الأرواح البشرية والمنشآت الخدمية والصحية.



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وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إن الجمعية انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإغاثة والذي شمل توزيع المساعدات على 10 الآف من المتضررين ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تشمل توزيع 28 طنا من المواد الغذائية والملابس والخيام والأدوية ومن المقرر توزيعها من خلال مكتب الجمعية بالخرطوم الذي قام بإعداد كشوف مسبقة بأعداد المستفيدين .

وأكد أن الحملة كان لها الأثر الطيب بين الأشقاء الذين عبروا عن بالغ سرورهم خلال تنفيذ مساعدات المرحلة الأولى وأكدوا على الدور الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للعالم في سبيل إرساء قيم العطاء ومد يد العون للمتضررين والذين تأزمت أوضاعهم بفعل الأحداث والكوارث التي تقع لهم.

وتوجه الزري بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين دعموا الحملة وبادروا إلى تقديم تبرعاتهم لها بما عزز من قدرة الجمعية على الوفاء بوعودها وشحن المرحلة الثانية ..داعيا المتبرعين إلى مواصلة حملات الدعم والمساهمة الإنسانية لتوصيلها إلى مستحقيها.