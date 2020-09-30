شكرا لقرائتكم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين أميراً للكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة خلفاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاماً، وذلك بحضور رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها أداء اليمين الدستورية لأمير البلاد.

ثم ألقى الشيخ نواف الأحمد كلمة أمام مجلس الأمة، قال فيها إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، مؤكداً أن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراساً لنا، مشيراً إلى أن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.

الشيخ نواف يؤدي اليمين الدستورية

وقال إن الكويت تحظى بسلاسة في انتقال الإمارة بما يضمن الاستقرار، مضيفا: "الثقة التي أولاني إياها الشعب الكويتي أمانة في عنقي ".

كما قال الشيخ نواف: "نؤكد على اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي"، مضيفاً: "سأبذل كل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية أمنها".

رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي كلمته أمام أمير البلاد

تلى ذلك كلمة من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نعى خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائداً للمسيرة وحارساً للدستور، ومشدداً على أن "التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف". وأضاف مخاطباً أمير البلاد: "واثقون بالشيخ نواف في قيادة الكويت للازدهار".

من داخل مجلس الأمة الكويتي

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح، كما أعلن الحداد العام في الكويت لأربعين يوما.

أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ الكويت الحديث، حيث كان له الدور الكبير في تأسيس وزارة الداخلية بشكلها الحديث والمساهمة بتطوير محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها.

Advertisements

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة بين العامين 1921 و1950.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وُلد الشيخ نواف في 25 يونيو 1937 في مدينة الكويت، ودرس في مدارس الكويت المختلفة منها الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من البلاد.

بدأ الشيخ نواف رحلة عمله السياسي بعد تولي مسؤوليات محافظة حولي، وتمكّن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي.

يُعتبر المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية الكويتية بشكلها الحديث، من خلال توليه زمامها على مدى فترتين، الأولى من مارس 1978 إلى يناير 1988، والثانية من 2003 إلى فبراير 2006.

وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب التحرير عام 1991 تم تكليف الشيخ نواف الأحمد بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم تولّى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر 1994.

وفي العام 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ نواف نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ثم صدر مرسوم آخر في 7 فبراير 2006 بتزكيته ولياً للعهد.

وكان 20 فبراير 2006 يوم مبايعة مجلس الأمة الكويتي للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد بشكل رسمي.