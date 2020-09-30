شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى بهجت صابر يتسول الـ"لايك والشير" بعد ضربه بالقفا على الهواء مباشرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تلقى الإخوانى المحرض بهجت صابر "قفا" أثناء بثه فيديو تحريضى ضد الدولة المصرية، خلال تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى واقعة تؤكد حجم الرفض الشعبى لعناصر الإخوان الهاربة فى الخارج، وفى تكرار لمواجهة الشعب المصرى لقيادات الجماعة الهاربة، واصل "صابر" فيديوهات التحريض، زاعما أن "قفاه بخير".

واعتلت الدهشة وجه صابر بعدما تلقى ضربة "القفا" مواصلا وصلات الردح والسباب التى اشتهر بها، معترفا أنه كان يحاول ضرب بعض المصريين ويعتدى عليهم، كما واصل التحريض على أعمال العنف والشغب داخل الدولة المصرية.

وتسول "بهجت صابر" للايك والشير، بالإضافة إلى تسوله إلى المال بزعم أنه يتلقى إهانات من أجل الحق، مطالبا العناصر الإخوانية بحمل السلاح فى وجه مؤسسات الدولة وخاصة رجال الأمن، زاعما أن عدم أعمال العنف والشغب تحالف صحيح الدين الإسلامى.