محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور عدد من المستثمرين، وذلك لبحث إقامة مشروعات استثمارية زراعية وصناعية، وتذليل كافة المعوقات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأشار المحافظ إلى عرض مقومات المحافظة لإقامة مشروعات زراعة النباتات العطرية والطبية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وإنشاء مصانع ملحقة لتصنيع المنتجات القائمة على هذه النباتات، مما يزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي منها.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الوادي الجديد ورئيس "تنمية الصعيد" يبحثان دعم المشروعات الاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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