محافظ أسوان يلتقي مجموعة من الشباب ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشباب ذوي الهمم، وأكد على دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم وخاصة ذوي القدرات الخاصة الذين يتسلحوا بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة في مواجهة تحديات الحياة.

وقال إن ذلك يتواكب مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر، من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية وغيرها، ومنها تطبيق نسبة الـ5 % في قطاعات العمل العام.

وطالب محافظ أسوان من أصحاب ذوي الهمم، باستثمار قدراتهم ومواهبهم في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم، وهو ما يتطلب تغيير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومي إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.