بالفيديو- سيارة طائشة تدهس سيدتين وطالبة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب ثلاث سيدات في حادث سير بميدان سرور في دمياط، اليوم الأربعاء، وسط حالة من الحزن والاستياء بين أهالي المنطقة، بسبب غياب الرقابة المرورية في المنطقة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب مجمع المدارس، إذ دهست سيارة مسرعة سيدتين وفتاة، أثناء سيرهن على الرصيف، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى مستشفى الأعصر التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث، عن تورط السائق في دهس المارة، بسبب السرعة الجنونية، ما أدى إلى إصابة كل من "س.ع"، 48 عامًا، و"آ.أ"، 34 عامًا و"م.أ"، 17 عامًا، كما أسفر الحادث عن إتلاف سيارة خاصة وواجهة أحد المحال التجارية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على السيارة التي تسبب في الحادث، وقائدها، ونقل المصابين إلى المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.