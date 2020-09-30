إيران ترسل سفن إغاثة لليمن

ترسل إيران سفن إغاثة لعون الشعب اليمني، الذي يعيش ظروفا صعبة ومتأزمة، من نقص الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الصحية والأمراض بسبب المعارك، التي قتلت مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني، أنهم سيرافقون قافلةسفن إغاثة إلى اليمن، داعين ممثلي برلمانات الدول الأخرى ووسائل الإعلام للمشاركة في هذا العمل الإنساني.
وتلا عضو هيئة رئاسة المجلس علي رضا فيروزجائي في الجلسة العلنية اليوم الأربعاء بيانا وقعه عدد من النواب أعلنوا استعدادهم لمرافقة
وأشار البيان: "إيران، وعلى الرغم من كونها خاضعة لأشد اجراءات الحظر من قبل أمريكا ناهبة ثروات العالم، فقد كانت رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وفقا لمبادئ الدستور، ورسالتها الإسلامية والإنسانية".
واختتم: "نؤكد على أن الشعب الذي أرسل سفن وقود تحمل علم إيران إلى المحيط الأطلسي وفنزويلا، يمكنه ايصال السفن التي تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن".
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