سوريا تبعث برقية تعزية في وفاة أمير الكويت

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، برقيه تعزية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وذكرت صفحة السفارة السورية في الكويت أن الأسد قال في البرقية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. باسمي وباسم الشعب السوري أتقدم إليكم وإلى

الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية. سائلًا الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلتكم الصبر والسلوان".

وأضاف الأسد في البرقية: "كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة لما فيه مصلحة الكويت دولة و شعبًا".