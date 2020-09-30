وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره التونسي

يلتقي وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خلال جولته الأولى إلى إفريقيا منذ توليه حقيبة الدفاع، نظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، قبل أن يجتمع مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، ثم يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما نشره موقع روسيااليوم.
كان وزير الدفاع الأمريكي وصل إلى تونس، اليوم الأربعاء، في إطار جولة على المغرب العربي يؤكد خلالها التزام واشنطن بأمن المنطقة، ويناقش سبل تعزيز التعاون ضد الإرهاب.
وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف "الكبير" في المنطقة
ويصل إسبر الخميس إلى الجزائر العاصمة، كأول وزير دفاع أمريكي يزورها منذ 15 عاما، ليجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي يشغل أيضا منصبي قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.
وينهي الوزير الأمريكي جولته المغاربية الجمعة في الرباط حيث سيناقش سبل "تعزيز العلاقات الوثيقة" في المجال الأمني مع المغرب.
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