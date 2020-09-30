شاهد.. تسجيل نادرلأمير الكويت الراحل يروي موقفًا طريفًا مع زوجته

ظهر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مقطع فيديو متداول علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" ، وهو يروي موقفًا طريفًا حدث مع زوجته، خلال حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقال الأمير صباح الأحمد إن "زوجته كانت تطالبه بأن يتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح عادة مع الوقت ولا يستطيع أن يغيرها".

وقال الأمير: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقولي لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت أقولها هذا طبعي وتعودت عليه".

شاهد.. لحظة دفن جثمان أمير الكويت الراحل صباح الأحمد في مقبرة الصليبيخات

وري أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، الثرى، اليوم الأربعاء، في مقبرة السنة الصليبيخات أكبر مقبرة في الكويت، بحضور عدد قليل من العائلة المالكة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشيع المئات من أفراد العائلة المالكة في الكويت، جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر، بعد وصوله إلى مطار الكويت الدولي، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

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أدى المصلين، تقدمهم الشيخ نواف الصباح أمير دولة الكويت، صلاة الجنازة على الأمير الراحل، بمسجد بلال بن رباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا خلال

علاجه بمستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، كان التلفزيون الرسمي الكويتي قطع بثه قبل إعلان الخبر، وبث آيات من القرآن الكريم.

ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي

والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه"، يأتي ذلك بعد أن تلقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، (91 عامًا).

من جانبه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

كما نعى مجلس الوزراء المصري، المغفور له بإذن الله، سمو