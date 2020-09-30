شاهد بالصور :عمال الحرم يطوفون افتراضيًا تمهيدًا لاستقبال المعتمرين

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومديري الإدارات الخدمية والفنية والهندسية بالمسجد الحرام على استعدادات الرئاسة العامة، في إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصولهم إلى الكعبة المشرفة

والمسعي، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

​وحرصت الرئاسة العامة على الاستعداد لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الشيخ السديس في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

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يذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص

(450) عاملاً لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم فيه يومياً (2500 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات, وتم توزيع معقمات الأيادي على (300) صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام. كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا.